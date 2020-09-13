«Колоссального обновления не будет»: политолог Геннадий Подлесный о том, какой будет новая Дума в Краснодаре

Геннадий Подлесный. Фото: soccentr.ru

- Все эти дни мы много ездили по избирательный участкам, везде картина была одинаковая – выборы проходили спокойно. Наверное, я думаю. итоговая явка будет 65%, - сообщил эксперт. - Более 40% проголосовавших – это те, кто голосовал в течении нескольких дней. Опыт показывает, что именно трехдневное голосование – оптимально для нашей страны. Это удобно. И я думаю, что губернатор получит примерно столько же процентов, какова будет и явка. Никакого второго тура, о котором так много говорилось, не будет, я уверен на 100%.

На вопрос, какой будет новая Дума Краснодара, политолог ответил, что изменений ждать не стоит.

- Никакого колоссального обновления Думы не будет, не будет и никаких изменений к требованиям депутатам. Ждать инновационных прорывов от той думы, которая у нас будет, не стоит. Потому что должны быть и инновационные депутаты. А механизм выборов не предполагал, чтобы эти кандидаты, которые новые, имели преимущество перед теми, кто в Думе же много лет, - пояснил Президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.