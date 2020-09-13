Алексей Мартынов о прошедших выборах в Краснодарском крае: Все было организовано корректно

Выборы завершены, идет подсчет голосов Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодарском крае завершилось голосование за губернатора и в местные парламенты. Серьезных нарушений, по данным УМВД, не зафиксировано. Идет подсчет голосов.

Между тем, политологи дают свою оценку происходящим сегодня, 13 сентября, событиям.

- Выборы в Краснодарском крае запомнятся почти полным отсутствием скандалов. Бали шероховаточти, но кампания проведена в целом очень достойно, - рассказал политолог Алексей Мартынов. - Важно отметить, что это не только кампания постпандемическая, вся страна и регион в частности выходили из санитарно-карантинных мер. Конечно, многие люди хотели как можно быстрее вернуться к нормальной жизни, в том числе общественно-политической.

По словам эксперта, это еще и последние выборы перед большой федеральной кампанией, перед думскими выборами.

- Это будет бой сетей и технологий. Кто-то пытался в качестве кандидата на губернаторских выборах засветиться в надежде на участие в думских кампаниях в качестве одномандатника в этом регионе, - сказал он.

Напомним, по последним данным, явка на избирательные участки в Краснодарском крае составила почти 66 процентов. Более точную информацию избирком озвучит позже.