Дмитрий Гусев о результатах выборов в Краснодарском крае: у жителей региона есть запрос на стабильность

Идет активный подсчет голосов Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодарском крае идет активный процесс подсчета голосов. Ожидается, что первые итоги выборов губернатора Краснодарского края озвучат уже в ближайшее время.

А в это время политолог Дмитрий Гусев дает свои прогнозы по поводу итогов трехдневного избирательного марафона.

- В Краснодарском крае традиционно высока явка на выборы. И поэтому по поводу результатов я тоже не сомневаюсь. У жителей есть запрос на стабильность в регионе, - сказал он.

По словам эксперта, скандалов больших он не заметил.

- Напряжение некоторое царило только на муниципальных выборах в Краснодаре, в Сочи. Итоги, думаю, тоже могут быть непредсказуемыми, - пояснил Дмитрий Гусев.

Напомним, в Краснодарском крае, по данным избиркома на 18.00, явка составила больше 65 процентов. Более точную информацию об этом озвучат позднее.