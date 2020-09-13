На Кубани подвели предварительные итоги выборов губернатора

По предварительным подсчетам на избирательных участках Краснодарского края победителем стал действующий глава региона Вениамин Кондратьев. Он набрал 85,29 процента голосов.

К слову, Вениамин Кондратьев баллотировался на второй срок. Ровно пять лет назад, 13 сентября 2015 года, он победил с результатов почти в 84 процента голосов.

В течение избирательного дня, 13 сентября 2020 года, явка на участках была спокойно высокой. Сразу в семи районах Краснодарского края комиссии фиксировали от 70 до 90 процентов. Это В Крымском, Славянском, Тихорецком районах,Кореновске, Приморско-Ахтарске, Лабинске и Белой Глине. Но более детальный отчет о том, кто оказал доверие действующему главе региона больше всего предоставят только к утру, 14 сентября.