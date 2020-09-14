В Павловском районе построят плавательный бассейн

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В станице Павловской в следующем году планируют начать строительство 25-метрового бассейна. На него уже выделены деньги, стоимость проекта оценили в 280 миллионов рублей.

- В основном финансирование строительства бассейна будет выделено из федерального бюджета - 225 миллионов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Объект возведут в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В основном бассейне будет шесть дорожек, а рядом обустроят мелководный бассейн для обучения детей плаванию.

Также в следующем году в Павловской начнут строить районный центр единоборств. Рядом разместится многофункциональная спортивная площадка с искусственным газоном для тренировок футболистов и появятся две площадки с травмобезопасным покрытием для тестирования норм ГТО и занятий воркаутом.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в феврале в школе станицы Динской открылся бассейн. Его могут посещать учащиеся семи школ района.