В избиркоме рассказали, сколько процентов набрал Вениамин Кондратьев на выборах

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вениамин Кондратьев лидирует на выборах губернатора Краснодарского края с большим отрывом.

- По данным на шесть часов утра, у Вениамина Кондратьева 83,77%, на втором месте — Александр Сафронов от КПРФ (7,79%). Третьим стал Иван Тутушкин (ЛДПР) с показателем 4,26%. Четвертая позиция остается за Денисом Хмелевским («Справедливая Россия») — 1,74%. Меньше всего голосов отдали за Олега Лугина («Партия Роста») — 1,55%, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в избиркоме региона.

Подсчет голосов еще продолжается.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по предварительным подсчетам на избирательных участках Краснодарского края победителем стал действующий глава региона Вениамин Кондратьев. Он набрал 85,29 процента голосов.

К слову, Вениамин Кондратьев баллотировался на второй срок. Ровно пять лет назад, 13 сентября 2015 года, он победил с результатов почти в 84 процента голосов.