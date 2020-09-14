Школу в Сочи построят за миллиард рублей

Фото: admkrai.krasnodar.ru
В городе-курорте начали строить новую школу в микрорайоне Мамайка. В настоящее время залили фундамент здания.
- На строительство школы в Сочи на 800 мест направят более миллиарда рублей. Сейчас объект готов на 25%. На объекте монтируют сваи, засыпают и уплотняют щебень, - сообщили «Комсомольской праве» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
На Мамайке школы никогда не было, дети ездили в другие микрорайоны. Планируется, что первый звонок здесь прозвенит в 2022 году.
- Проектом предусмотрено возведение трехэтажного здания площадью свыше 19 тысяч квадратных метров, а также мощного спортивного ядра, - добавили в администрации.
В Краснодарском крае в настоящее время строится еще 29 школ. До конца этого года будет достроено 11 объектов.