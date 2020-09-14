В Краснодаре явка на выборах составила порядка 27%

В администрации краевого центра состоялась планерное совещание, которое провел мэр города Евгения Первышов. Он рассказал, сколько жителей Краснодара пришли на выборы, и как распределились проценты между кандидатами.

- По промежуточным итогам голосования явка в Краснодаре составила порядка 27 %, она небольшая, мы уступаем другим муниципальным образованиям. Хочется поблагодарить всех избирателей, кто пришел на участки. Значительных нарушений на участках не зафиксировано, - сказал Первышов.

Глава краевой столицы также отметил, что большинство краснодарцев на выборах губернатора поддержали Вениамина Кондратьева.

- Партия «Единая Россия», по предварительным подсчетам, сохраняет большинство голосов порядка 75%, 25% - распределяются по другим парламентским партиям. Также стоить отметить, что большинство краснодарцев поддержали на губернаторских выборах Вениамина Ивановича Кондратьева - более 60%, - добавил Евгений Первышов.