Компенсации погорельцы с дома на улице Российской в Краснодаре получат после заседания Гордумы

Пожар в доме на Российской Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал на заседании в администрации городе, когда погорельцы с дома по улице Российской получат компенсации.

- Выплаты начнутся после заседания гордумы Краснодара., - сообщил Первышов. - Будем делать все возможное, чтобы это случилось как можно скорее.

Такие правила, что все денежные вопросы решают депутаты. А уже у каждого жильца будут разные выплаты. У 14 человек полностью выгорели квартиры. Помогут погорельцам и краснодарские бизнесмены.

Напомним, восьмиэтажка сгорела ночью, 13 сентября. Огонь вспыхнул на последнем этаже. Предварительная причина возгорания - неисправная проводка.

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