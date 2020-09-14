Власти назвали точную причину пожара в многоэтажке на улице Российской

Фото краевого МЧС РФ

В краевом центре 14 сентября прошло планерное совещание под руководством мэра города Евгения Первышова. На нем, в том числе, обсуждался вопрос организации помощи жильцам пострадавшего при пожаре дома на улице Российской, 267/6. Власти сообщили, что удалось выяснить, откуда в доме начался пожар.

- Очаг пожара установлен. Возгорание началось в связи с перегревом проводки с квартиры №50 на 8 этаже, огонь перекинулся на балкон, где находились автомобильные покрышки, - сообщил заместитель главы Андрей Дорошев.

Также Дорошев отметил, что на 4 часа утра с многоэтажки полностью сняли обгоревшую крышу, также начался разбор пострадавшей от огня кладки. В настоящее время завезено 34 двери, которые выламывали спасатели, их заменят в течение дня. Жителей пускают домой только взять вещи, монтажные работы продолжатся до субботы, пока они будут ночевать в гостиницах.

Напомним, около 4 часов утра люди сонными выбегали из квартир, не успев взять с собой ни вещи, ни документы. У некоторых, кто не откликался, ломали двери. Всех удалось эвакуировать вовремя. Но квартиры превратились в черный пепел, последний этаж выгорел практически под ноль.