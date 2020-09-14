Директор фонда развития Краснодарского края стал депутатом Красноармейского района

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По итогам голосования Илья Шакалов стал депутатом седьмого созыва, он вошел в Совет муниципального образования Красноармейского района. До этого Шакалов был депутатом в районном центре – в станице Полтавской, сейчас вышел на районный уровень.

Илья Шакалов является генеральным директором Фонда развития Краснодарского края. После выборов он поблагодарил избирателей за доверие.

- Хочется сказать огромное спасибо всем жителям Красноармейского района, кто оказал мне доверие представлять ваши интересы уже на районном уровне. Бесспорно, во взаимодействии с органами власти, правоохранительным блоком, экспертными и правозащитными организациями, а также средствами массовой информации будем стараться решать те проблемы, которые были обозначены жителями, - отметил депутат Красноармейского района.

Шакалов также добавил, что помимо встреч и сходов граждан в районе активно будет проводиться общение с жителями о насущных проблемах в онлайн-формате.