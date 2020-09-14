Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Директор фонда развития Краснодарского края стал депутатом Красноармейского района

Илья Шакалов избрался большинством голосов
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Фото из личного архива

Фото из личного архива

По итогам голосования Илья Шакалов стал депутатом седьмого созыва, он вошел в Совет муниципального образования Красноармейского района. До этого Шакалов был депутатом в районном центре – в станице Полтавской, сейчас вышел на районный уровень.

Илья Шакалов является генеральным директором Фонда развития Краснодарского края. После выборов он поблагодарил избирателей за доверие.

- Хочется сказать огромное спасибо всем жителям Красноармейского района, кто оказал мне доверие представлять ваши интересы уже на районном уровне. Бесспорно, во взаимодействии с органами власти, правоохранительным блоком, экспертными и правозащитными организациями, а также средствами массовой информации будем стараться решать те проблемы, которые были обозначены жителями, - отметил депутат Красноармейского района.

Шакалов также добавил, что помимо встреч и сходов граждан в районе активно будет проводиться общение с жителями о насущных проблемах в онлайн-формате.