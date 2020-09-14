Около 86 % избирателей в Сочи проголосовали за действующего губернатора Кубани

Фото мэрии Сочи

Явка на досрочном голосовании в Сочи составила 40, а в целом за три дня голосования - более 71 %.

Об этом на пресс-конференции в сочинском представительстве «КП-Кубань» рассказала председатель городской избирательной комиссии Валентина Ткачева.

Из 372 тысяч зарегистрированных избирателей на курорте на участки пришли около 250 тысяч человек. По предварительным данным, подавляющее большинство из них отдали свои голоса за действующего губернатора Кубани.

- Около 86 % голосов-за Вениамина Кондратьева, за ближайшего к нему Сафронова- 5,7%,- отметила Валентина Ткачева.

Выбирали сочинцы и депутатов нового состава Городского Собрания. Здесь также особых неожиданностей не произошло.

- 37 кандидатов, выдвинутых партией «Единая Россия», получили максимальное число голосов в своих округах,- отметила глава городского избиркома.

На 238-ми избирательных участках Сочи работало более 3 тысяч наблюдателей — в основном от политических партий и общественных объединений.

По данным городского избиркома, за три дня в комиссию поступило 8 обращений о нарушениях на выборах. Однако, в ходе проверки, ни одно из них не нашло подтверждений.