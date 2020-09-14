В Краснодаре на стройке куском цемента рабочему переломало ноги

Расследование продолжается

ЧП произошло на одной из строительных площадок Краснодара в апреле. 35-летний водитель работал на погрузчике без средств индивидуальной защиты. Мужчина выполнял работы, которые не входили в его обязанности. В связи с тем, что работодатель не организовал безопасность на участке, на рабочего упал фрагмент цемента и сломал обе ноги.

- В настоящее время материалы проверки прокуратура направила в следственный комитет, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Также известно, что работодатель не хотел рассказывать о несчастном случае. Проверка на производстве началась только после того, как в прокуратуру обратилась мама пострадавшего.

- При выполнении строительных работ на объекте по улице Ростовское шоссе в городе Краснодаре 35-летнему гражданину в результате ненадлежащей организации безопасности на производстве причинен тяжкий вред здоровью. При этом работодатель ООО «ОС-Центр» какие-либо меры к уведомлению уполномоченные органы об указанном несчастном случаи не принял и его расследование не организовал, - добавили в пресс-службе прокуратуры региона.

В настоящее время решается вопрос о возмещении вреда здоровью, причиненного рабочему.