У городских рынков и ярмарок на Кубани будет единое оформление

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В Краснодарском крае обновят все рынки. Единое оформление будет у всех рыночно-ярмарочных объектов за исключением фермерских двориков, социальных и придорожных рядов и ярмарок выходного дня.

– В регионе разработали общую концепцию для рынков и ярмарок для повышения привлекательности объектов. Они станут конкурентоспособными и современными, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в проекте указан перечень стройматериалов, которые необходимы при возведении объекта. При разработке единого стиля учитывались предложения организаторов, чтобы создать комфортные условия и для продавцов, и для покупателей. Стоит отметить, что в среднем доля продажи на ярмарках и рынках в обороте розничной торговли региона составляет порядка 9%.