Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 14 сентября увеличилось на 92

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 14 сентября за минувшие сутки в регионе подтвердилось 92 новых случая заражения COVID-19. Самому старшему пациенту 86 лет.

- В Краснодаре заболел 41 человек, в Сочи – 11, в Туапсе – семь, в Новороссийске – шесть. По три положительных результата на коронавирус получили пациенты в в Выселковском, Белореченском, Лабинском и Курганинском районах. По два заболевших в Горячем Ключе, Новокубанском и Кущевском районах. По одному случаю подтверждено в Армавире, Щербиновском, Апшеронском, Кавказском, Славянском, Ленинградском, Красноармейском, Крыловском, Абинском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе добавили, что среди заболевших трое детей. В Краснодаре в больнице с инфекцией оказались двое детей возрастом два месяца и 17 лет. В Сочи коронавирус нашли у 10-месячного малыша.

В настоящее время в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 30 пациентов, еще трое – на ЭКМО.