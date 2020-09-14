В Анапе квартиросъемщик до смерти избил хозяйку жилья

Расследование продолжается

В городе-курорте 32-летний местный житель снимал квартиру у 50-летней женщины. Утром 2 сентября квартиросъемщик и хозяйка поссорились. В порыве гнева мужчина набросился на женщину с кулаками. Он избивал жертву, пока та не перестала двигаться. После чего просто ушел. Тело женщины пролежало в квартире почти неделю.

- В ходе конфликта мужчина нанес оппонентке не менее пяти ударов руками в область головы, после чего скрылся. Тело потерпевшей без признаков жизни 8 сентября обнаружила ее родственница, которая и позвонила в полицию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Мужчину нашли быстро и сразу задержали. В настоящее время он находится под стражей. Следователи продолжают выяснять все причины и обстоятельства случившегося.