В Сочи сносят 14 самостроев

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В Сочи в настоящее время спецтехника работает сразу в нескольких частях города. Самотрои сносят в Центральном, Хостинском и Адлерском районах курорта.

- Сейчас, например, в городе-курорте демонтируют семиэтажный дом на переулке Известинском, по документам здесь должно быть ИЖС. Застройщик получал разрешение на строительство частного трехэтажного дома площадью 320 квадратных метров, а появилось здание в 10 раз превышающие изначальную квадратуру, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Объект планируют снести в течение месяца. Всего до конца года в Сочи демонтируют порядка 20 объектов незаконного капитального строительства. Если этого не сделают сами застройщики, к сносу приступят подрядные организации. По окончании работ собственники объектов возместят подрядчику расходы на демонтаж.