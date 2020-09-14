Слушатель краснодарского университета МВД утверждает, что у него вымогали деньги за успешную сдачу экзаменов

Фото ГУ МВД по краю

В ходе служебной поверки в Краснодарском университете МВД России установлено, что в июне 2020 года один из заместителей начальника кафедры учебного заведения потребовал у слушателя - лейтенанта полиции собрать со своих коллег из учебного взвода 190 тысяч рублей за успешную сдачу госэкзаменов.

Деньги были собраны и переданы сотруднику университета. Помимо него, в состав государственной экзаменационной комиссии, входили еще два преподавателя университета.

В ходе проверки передавший деньги лейтенант согласился дать показания. Проверка на полиграфе подтвердила достоверность изложенных им сведений.

В то же время члены экзаменационной комиссии получение денег отрицают.

- Материалы проверки переданы в СУ СК РФ по Краснодарскому краю,- сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.