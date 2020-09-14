На Кубани в изоляторе временного содержания избили мужчину

Фото: Google карты.

Это происшествие случилось в Ейске. Здесь избили 38-летнего мужчину, причем произошло это в стенах изолятора временного содержания.

- Когда гражданин прибыл в СИЗО №1, специалисты провели осмотр, во время которого и обнаружили травмы, - рассказывает «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – Известно, что у него выявлены резаная рана правого предплечья и левого бедра, а также гематомы в области правого плеча.

Телесные повреждения, как говорят эксперты, были нанесены другим человеком, то есть мужчина не мог получить такие травмы, например, упав. Кто именно его избил, пока не разглашается – идут разбирательства.

- Сейчас проводится проверка, - уточнил источник в правоохранительных органах.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за «Побои». По этой статье есть риск оказаться на обязательных работах на 360 часов или отправиться в тюрьму на срок до двух лет.