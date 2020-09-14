«Обработано 100% бюллетеней»: На выборах губернатора Краснодарского края победил Вениамин Кондратьев

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Избирательная комиссия подвела итоги выборной кампании Кубани, специалисты в настоящее время посчитали все голоса.

- Действующий губернатор Кубани Вениамин Кондратьев по итогам обработки 100% протоколов побеждает на выборах на пост главы Краснодарского края с 82,97 % голосов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в избиркоме региона.

Кондратьев лидировал с большим отрывом. По данным избирательной комиссии, после обработки 100% бюллетеней Александр Сафронов от КПРФ набрал – 8,21% голосов, Иван Тутушкин от ЛДПР – 4,36%, Денис Хмелевской от "Справедливой России" – 1,86%, а Олег Лугин от "Партии роста"– 1,62%.

Стоит отметить, что в апреле 2015 года на губернаторских выборах Вениамин Кондратьев набрал практически столько же голосов - 83,64%.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что обещал и сделал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев за пять лет.