Попавшийся с 5 килограммами наркотиков житель Динского района может получить 20 лет тюрьмы

Фото ГУ МВД по краю

28-летний житель Динского района приехал в Краснодар и решил развернуться вовсю на ниве наркоторговли.

Через Интернет он получил оптовую партию мефедрона, МДМА, амфетамина, ЛСД и гашиша. Все это он расфасовал по дозам для продажи в краевом центре через тайники в различных частях города.

Однако, о его намерениях узнали оперативники полиции, и пришли к молодому человеку в гости. Визит оказался весьма плодотворным.

В ходе личного досмотра злоумышленника и его квартиры полицейские обнаружили и изъяли более 5 кг запрещенных веществ.

- ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 28-летнего жителя Динского района признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,- сообщает пресс-служба регионального управления.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.