По факту пожара в жилом доме в Краснодаре возбуждено уголовное дело

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре первые 25 жильцов пострадавшего от сильного пожара дома на улице Российской получили выплаты на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей.

Городские власти активно работают над восстановлением утраченных документов людей.

Сейчас в гостинице «Кавказ» расселены 110 погорельцев, в том числе 14 детей, в гостинице «Москва» — еще 69 человек с 17-ю детьми.

— Гостиницы для пострадавших при пожаре абсолютно бесплатны. Всем предоставляется трехразовое питание. Сейчас необходимо сконцентрироваться на решении главной задачи – оказании помощи пострадавшим и ликвидации последствий. Всех моих заместителей, которые задействованы в этих видах работ, прошу держать все на личном контроле, - отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

К вечеру 14 сентября число рабочих, занятых на ликвидации последствий пожара, будет увеличено почти до 500 человек. К данному моменту удалена сгоревшая кровля, идет разбор пострадавшей от огня кладки на седьмом этаже.

На место работ доставлены 34 новые двери, вскоре начнется их установка. Между тем,на мете пожара продолжают работать специалисты МЧС,в чью задачу входит точное определение причин возгорания.

- По факту пожара сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело,- сообщает пресс-служба ведомства.