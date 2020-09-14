Стань «ПРОФИ»: «Ростелеком» в Краснодаре выступил партнером серии подкастов

Команда проекта на записи очередного подкаста. Фото: Ростелеком.

Цель проекта – содействовать профессиональному развитию, расширению кругозора и трудоустройству людей. Вдохновителями и организаторами записи подкастов стали общественный деятель Алена Чавычалова и организатор научно-популярных мероприятий Серафима Чичева.

В рамках проекта известные представители различных профессий рассказывают, чем интересная их деятельность, как строить успешную карьерную модель, эффективно работать в условиях меняющегося из-за пандемии мира, а также делятся информацией о реальном уровне зарплат в каждой сфере и открыто отвечают на другие актуальные вопросы.

«Поддержка образовательных и профориентационных проектов – важная часть социальной политики нашей компании. Мы на долгосрочной основе реализуем мероприятия подобной направленности на всей территории Юга России и выступаем партнерами таких известных форумов и конференций, как “Машук” в Пятигорске, “Студенческая весна” в Ростове-на-Дону, “Молодые профессионалы” в Дагестане и других, а также проводим тематические лекции и уроки для воспитанников детских технопарков “Кванториум” и студентов технических специальностей ведущих региональных вузов ЮФО и СКФО. Проект “ПРОФИ” мы запустили потому, что подкасты – удобный и гибкий способ коммуникации с людьми, который позволяет донести качественную информацию до максимально широкой аудитории самым простым, доступным и эффективным способом», – отметил Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком».

Героями первых двух подкастов стали Иван Мандрик, шеф-повар и генеральный директор ресторана «Вилла Верде», и Никита Сычев, основатель Федерации компьютерного спорта в Краснодаре.

«Идея проекта возникла в период карантина. Я сама задумалась о смене деятельности, читала и смотрела различные ресурсы в интернете, но не увидела, чтобы кто-то коротко и ясно говорил о профессиях: какие нужны компетенции, как их получить, на какую зарплату может рассчитывать специалист. Думаю, что наши подкасты будут полезны, прежде всего, молодым людям, которые только выбирают профессию и свое будущее, для их родителей, а также для тех, кто задумывается о смене деятельности», — прокомментировала Алена Чавычалова, автор и ведущая проекта.

Всего в первом сезоне подкастов «ПРОФИ» выйдет 10 выпусков. Создатели планируют обсудить и проанализировать все тонкости работы в таких сферах, как стоматология, разработка мобильных приложений, аналитика Big Data, киберспорт, видеопродакшн и многих других. В роли спикеров выступят профессионалы, каждый из которых хорошо известен в сфере своей деятельности и пользуется авторитетом среди коллег.

«Наша цель — осветить максимальное количество профессий, от самых простых и популярных, до редких, требующих серьезного длительного обучения. Мы надеемся, что подкасты помогут нашим слушателям определиться со своим профессиональным будущим и уберегут их от впустую потраченного времени и ошибок при выстраивании карьеры», — рассказала Серафима Чичева, соведущая проекта.

Первые выпуски «ПРОФИ» уже доступны на платформе Яндекc.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast и SoundCloud. Ссылки на все выпуски, а также информацию о новых выходах можно найти на странице проекта в Instagram @profi.cast.