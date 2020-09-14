В Гулькевичском районе врач торговала местами в палатах повышенной комфортности

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Врач районной больницы в Гулькевичи устроила из стационара своеобразный отель. В ходе проверки учреждения выяснилось, что медработник на протяжении, минимум, нескольких месяцев за деньги предоставляла отдельным пациентам палаты повышенной комфортности.

Не платившие пациенты подобной чести не удостаивались. В кассу ЦРБ упомянутые деньги ни разу не поступали. Врач предпочитала их присваивать.

В конце концов медработнице пришлось предстать перед судом по уголовному делу по части 1 статьи 286 УК РФ о превышении должностных полномочий.

- Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением управленческих функций в государственных и муниципальных бюджетных учреждениях на срок 3 (три) года. Также судом с подсудимой в пользу ГБУЗ Гулькевичская ЦРБ взыскана сумма ущерба, причиненного в результате совершенного преступления, - сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.