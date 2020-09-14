На Кубани скончались от коронавируса еще четверо жителей региона

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73 - летняя женщина в Сочи была доставлена в местную инфекционную больницу . Тест на COVID 19 показал наличие в организме опасной инфекции. Состояние пациентки все время ухудшалось и ее подключили к аппаратуре ИВЛ. К сожалению, это не дало результатов и женщина умерла.

83-летний житель Туапсинского района заболел еще в начале сентября. Он был доставлен в инфекционный стационар в Сочи. Пожилого мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но на динамике пациента это не отразилось и он умер.

68 - летнюю жительницу Геленджика положили в краевую клиническую больницу после резкого ухудшения самочувствия. Тест на коронавирус показал положительный результат. Подключение к ИВЛ не помогло пациентке. Женщина умерла.

В этой же больнице произошел и еще один летальный случай-с 66-летней жительницей Краснодара.

- Всего с начала пандемии в регионе умерло 224 пациента с коронавирусом,- сообщает краевой Минздрав.