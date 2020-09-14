Онлайн-курс «Как привлечь инвестиции» – в «Университете бизнеса УРАЛСИБ»

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в вебинарах онлайн-курса «Как привлечь инвестиции», который пройдет с 28 по 30 сентября. Участие в курсе бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – эксперт по переговорам Евгения Озябло.

В ходе вебинаров мы рассмотрим процесс привлечения инвестиций от понимания “зачем это нужно” – до общения с инвестором и заключения договора. По их завершении у вас появится структурное понимание процесса привлечения инвестиций, и сразу после курса – вы будете готовы работать с инвесторами по привлечению финансирования в свой проект

Программа курса включает 3 онлайн-урока:

Что нужно знать о инвесторе

Поиск инвестора и переговоры с ним

Пакет документов для инвестора

Онлайн-курс представляет собой прямой эфир в формате вебинар с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Уроки будут проходить 28, 29, и 30 сентября в 12:00 по мск времени. Ссылки на трансляции будут направляться в день мероприятия на e-mail.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ позволяет начинающим, и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Уже сейчас Вы можете посмотреть записи лекций и зарегистрироваться на новые семинары в разделе Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 536 банкоматов, 522 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров. 16+