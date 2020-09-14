Явка на выборах в Краснодарском крае составила 68,69%

Фото мэрии Сочи

Всего в нынешнем избирательном цикле в регионе прошло 79 кампаний различного уровня. Жители выбирали губернатора Краснодарского края, муниципальных депутатов и глав сельских поселений.

- По предварительным данным крайизбиркома, явка на выборах составила 68,69%,- сообщает краевой избирком.

Это на 22 % больше, чем пять лет назад, когда выборы проводились в один день.

Согласно предварительным данным избирательной комиссии региона, за Вениамина Кондратьева проголосовало 82,97% избирателей от общего числа принявших участие в выборах, за Александра Сафронова 8,21%, за Ивана Тутушкина 4,36%, за Дениса Хмелевского 1.86%, и за Олега Лугина 1,62%.