Избранный на второй срок губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обновит команду

Вениамин Кондратьев набрал 82,97% голосов

Вениамин Кондратьев, одержавший убедительную победу на выборах губернатора Краснодарского края, обновит состав краевой администрации. Скоро будут названы имена двух новых вице-губернаторов.

- В ближайшее время, как минимум, должна появиться ясность с двумя вакантными должностями вице-губернаторов - по внутренней политике и развитию. От этих назначений зависит, кто будет сидеть в креслах руководителей как минимум пяти министерств, - сообщает телеграм-канал Красная35.

Кроме того, сообщается, что многие сотрудники краевой администрации уже получили уведомления о скором окончании служебного контракта.