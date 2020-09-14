В Сочи горит кафе на площади в 400 квадратных метров

Фото ВК "ЧП Сочи"

Днем 14 сентября в поселке Лазаревском в Сочи на улице Победы загорелось кафе.

Пламя быстро перекинулось на два расположенных рядом двухэтажных дома.

-В 15:48 на место пожара незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения В 15.56 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что в одноэтажном здании происходит горение кровли. Площадь пожара составляет около 400 м2. Объявлен повышенный ранг пожара. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю,- сообщает ГУ МЧС по краю.

С огнем ведут борьбу 48 человек и 14 единиц техники

С места возгорания эвакуировано 3 человека.

Как сообщается, около половины пятого дня пожарным удалось локализовать пламя. Тушение пожара продолжается