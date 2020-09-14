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Краснодарская школьница рассказала о медицине будущего и стала победительницей одного из конкурсов МТС

Литературная работа одиннадцатиклассницы войдет в Энциклопедию будущего
Нина КУРЯШКИНА
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Краснодарская школьница Инна Фрейлах стала победительницей федерального конкурса МТС «Будущее время Поколения М». Эссе одиннадцатиклассницы на тему «Медицина буждущего» признана одной из лучших работ конкурса. В своей работе девочка рассказала, каким, на ее взгляд станет Краснодар к 2045-м году, какие проблемы придется решать потомкам и какие перемены наступят в сфере здравоохранения. По мнению Инны, в числе новаций будет фаунотерапия – лечебный комплекс при участии животных, благотворно воздействующих на организм человека.

Жюри высоко оценило нестандартность мышления и литературный слог девочка. Сама же конкурсантка в будущем мечтает стать доктором, а это эссе – первый литературный опыт девочки, представленный широкой публике.

- Моя опора и гуру – моя бабушка. Она считает, что очень важно грамотно и красиво излагать свои мысли, поэтому я пишу на волнующие меня темы. И конечно, мне очень интересно посмотреть через 20-30 лет, что из фантазий конкурсантов сбылось, а что нет, - рассказала Инна Фрейлах.

Напомним, в конкурсе принимали участие дети в возрасте от 11 до 18 лет. Ребятам нужно было написать короткий рассказ или нарисовать иллюстрацию по одной из тем: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего».

Все конкурсанты стали частью большого благотворительного движения проекта «Поколение М». Все загруженные работы и их просмотры получили баллы от МТС, которые затем конвертировались в деньги и были перечислены на лечение тяжелобольным детям.