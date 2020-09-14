Краснодарская школьница рассказала о медицине будущего и стала победительницей одного из конкурсов МТС

Краснодарская школьница Инна Фрейлах стала победительницей федерального конкурса МТС «Будущее время Поколения М». Эссе одиннадцатиклассницы на тему «Медицина буждущего» признана одной из лучших работ конкурса. В своей работе девочка рассказала, каким, на ее взгляд станет Краснодар к 2045-м году, какие проблемы придется решать потомкам и какие перемены наступят в сфере здравоохранения. По мнению Инны, в числе новаций будет фаунотерапия – лечебный комплекс при участии животных, благотворно воздействующих на организм человека.

Жюри высоко оценило нестандартность мышления и литературный слог девочка. Сама же конкурсантка в будущем мечтает стать доктором, а это эссе – первый литературный опыт девочки, представленный широкой публике.

- Моя опора и гуру – моя бабушка. Она считает, что очень важно грамотно и красиво излагать свои мысли, поэтому я пишу на волнующие меня темы. И конечно, мне очень интересно посмотреть через 20-30 лет, что из фантазий конкурсантов сбылось, а что нет, - рассказала Инна Фрейлах.

Напомним, в конкурсе принимали участие дети в возрасте от 11 до 18 лет. Ребятам нужно было написать короткий рассказ или нарисовать иллюстрацию по одной из тем: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего».

Все конкурсанты стали частью большого благотворительного движения проекта «Поколение М». Все загруженные работы и их просмотры получили баллы от МТС, которые затем конвертировались в деньги и были перечислены на лечение тяжелобольным детям.