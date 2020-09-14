Антон Коновалов о выборах в Краснодарском крае: понятно, почему люди голосовали за Кондратьева

Итоги подведены Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Избирком озвучил окончательные итоги по явке и то, как распределились голоса на выборах в Краснодарском крае. С 83,97 процентами победил действующий губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. И вот, по мнению эксперта-политолога, почему:

- Радует настрой наших жителей. Явка в 68 процентов - это очень воодушевляет. Значит, люди понимают, что от их мнения многое зависит, - сказал Антон Коновалов. - И возможность проголосовать в течение трех дней - это очень удобно. Каждый мог спланировать, когда ему пойти на участок.

По словам общественника, победа Кондратьева вполне объяснима. С его приходом в крае многое поменялось. В частности, начали решаться проблемы дольщиков, сократился существенно внешний долг региона, и наоборот - активизировалось привлечение инвестиций и наращивание бюджета.

- Можно только поздравить его с такой уверенной победой, пожелать сил продолжать начатое на его посту, - сказал он.