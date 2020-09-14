Крупный пожар в сочинском кафе потушен

Фото ВК "ЧП Сочи"

Пожарные сумели справиться с огнем в поселке Лазаревском, где днем 14 сентября улице Победы загорелось кафе.

Пламя затем быстро перекинулось на кровлю расположенного рядом трехэтажного дома, серьезно ее повредив. Помещение кафе, где начался пожар, выгорело полностью. Территория в зоне возгорания оцеплена полицией.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В тушении огня принимали участие 48 человек личного состава и 14 единиц техники.

- В 17.30. пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание,- сообщает ГУ МЧС по краю.

Кафе, в котором сегодня начался пожар, использовалось в нарушении вида разрешённого использования земельного участка, уточняют в МЧС.

- По документам земля предназначена под строительство индивидуального жилого дома, и не может использоваться под коммерческий объект. Указанные нарушения были выявлены администрацией города Сочи в результате рейдовых мероприятий. Соответствующие материалы направлены в суд.,- говорится в сообщении ведомства.