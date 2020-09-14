Перенесшие коронавирус пациенты смогут реабилитироваться в клиниках Кубани

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Краевой Минздрав организует реабилитацию для жителей региона, переболевших коронавирусом. Для этого выделяются места в краевой больнице №2 в Краснодаре и в городской больнице №8 в Сочи.

Реабилитация предусмотрена для пациентов, перенесших COVID 19 в тяжелой форме в тяжелой форме – с осложнениями в виде пневмонии и дыхательной недостаточности.

– Коронавирусная инфекция может приводить к разным последствиям: от кратковременной потери обоняния до мышечной слабости, снижения функциональности легких и воспаления сердечной мышцы. Поэтому важно начать реабилитацию как можно раньше, – рассказали в региональном Минздраве.

Помочь восстановиться после болезни пациентам помогут специальные программы, консультации врачей, а также массажи, ЛФК и физиотерапия.

Планируется, что на реабилитацию пациенты будут приниматься по направлениям местных поликлиник не ранее чем через две недели после выписки из стационара.