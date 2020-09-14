В Армавире пожарные тушат горящий склад на площади в 700 квадратных метров

Фото ГУ МЧС по краю

14 сентября в 17:42. диспетчеру Армавирского гарнизона МЧС России от местных жителей поступило сообщение о крупном пожаре на улице 30 лет Победы. Немедленно. к месту вызова направились пожарные.

По прибытии на место установлено, что горит здешний склад на площади 700 м2.

- К тушению пожара привлечены силы и средства РСЧС 41 человек и 14 единиц техники, от МЧС России 29 человек личного состава и 9 единиц техники,- сообщает ГУ МЧС по краю.

Спустя 40 минут пожарным удалось локализовать пламя на площади 700 м2. Тушение огня продолжается. Работает 3 звена газодымозащиты и 11 пожарных стволов. По предварительным данным пострадавших в результате возгорания нет.