Снова дистанционка: Три школы Краснодара ушли на карантин

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С 15 сентября три школы Краснодара закроются на карантин. Это гимназия №25, школа №37 и лицей №4.

- Это сделано согласно предписанию Роспотребнадзора – в этих учебных заведениях есть заболевшие пневмонией, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара со ссылкой на городской департамент образования.

Обучение в ближайшие дни во всех трех учебных заведения снова будет проводиться дистанционно. В гимназии №25 и лицее №4 карантин продлится до 28 сентября, в школе №37 - до 22 сентября.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщают о подозрениях на случаи заболевания коронавирусом среди педагогического состава. Ведомство выпустило предписания о разобщении, на основании которых руководство школ принимает решение о карантине и его длительности.