На побережье Краснодарского края построят четыре системы водоотведения

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае планируют построить системы водоотведения в Анапе, Темрюкском и Туапсинском районах. Сооружение объектов запланировано на 2022 или 2023 год. Сейчас поданы заявки на финансирование, регион ждет конкурсный отбор.

- Край подал заявки на на финансирование объектов, входящих в состав кластеров «Абрау-Утриш», «Веселовка-Голубицкая» в Темрюкском районе и «Изумрудный мир» в Туапсинском районе. Предложения включают благоустройство набережной и строительство четырех объектов водоотведения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в 2021 году предлагается приступить к созданию пешеходной зоны и набережной озера Абрау. На следующий год также запланирована реконструкция систем водоотведения, канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод от сел Большие Хутора и Абрау-Дюрсо.