На Кубани пограничники задержали торговца свежей рыбой

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю проводили проверку в сфере охраны водных биологических ресурсов. Они заметили мужчину торгующего на дороге при выезде из поселка Светлый Путь Темрюкского района. Когда правоохранители попросили у предпринимателя документы, он предоставить их не смог.

- Индивидуальный предприниматель продавал свежую рыбу без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих законность их добычи, приемки, санитарного состояния и транспортировки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по региону.

Пограничники забрали у мужчины более 260 штук судака и кефали общим весом около 70 килограммов. За незаконную торговлю бизнесмена оштрафовали.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что пограничники на Кубани задержали троих браконьеров с 600 особями пойманной рыбы. Рыбаки использовали запрещенные орудия лова.