На Кубани мальчику оторвало палец колесом велосипеда

По данному факту проводится проверка

Несчастный случай произошел одной из станиц Павловского районе. 13-летние мальчишки катались по улице на взрослом велосипеде. В один момент нога одного парнишки попала в крутящееся колесо, когда тот сидел сзади на металлическом багажнике. Ногу зажевало с такой силой, что один из пальцев просто оторвало. Со слезами после случившегося он помчался к маме.

- В больницу приехал 13-летний житель станицы с мамой. У мальчика была ампутация третьего пальцы левой стопы. Его нога попала в колесо велосипеда, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах района.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выяснятся все обстоятельства случившегося. Мальчику пришлось зашить место травмы, сейчас он находится на реабилитации дома.