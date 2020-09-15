Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 15 сентября увеличилось на 94

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 15 сентября за минувшие сутки в регионе подтвердилось 94 новых случаев заражения COVID-19 в 22 районах Кубани. Самому старшему пациенту 86 лет.

- В Краснодаре заболели 39 человек, в Выселковском районе – семь, в Сочи и Белореченском районе – по шесть. В Абинском, Темрюкском районах и Новороссийске по четыре пациента получили положительные результаты на коронавирус. По три человека с инфекцией выявили в Кущевском районе и Горячем Ключе. По два случая зафиксировано в Апшеронском, Новопокровском, Крымском, Северском и Туапсинском районах. По одному новому пациенту прибавилось в Щербиновском, Динском, Славянском, Калининском, Староминском, Красноармейском, Ейском районах и Геленджике, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе добавили, что среди заболевших 14 детей. В Щербиновском районе заболел один ребенок, а в Краснодаре – 13, младшему из которых четыре года, а старшему – 17 лет.

В настоящее время в тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас находится 31 заболевший, еще три человека – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.