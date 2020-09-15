Президент России поприветствовал участников форума «Бумеранг»

Постигать азы экранного искусства во Всероссийский детский центр приехали 367 юных кинематографистов и тележурналистов в возрасте 11-16 лет из Москвы и Московской области – это дети, имеющие достижения в области журналистики и медиатворчества, и участники Всероссийского заочного конкурса подростковых медиаработ «Диалог поколений – 2020», который был проведён Межрегиональной общественной организацией «Детское медийное объединение «Бумеранг» при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Музея Победы и Фонда Президентских грантов.

С открытием «Бумеранга» его участников и организаторов поздравил Президент России Владимир Путин:

«Фестиваль предоставляет участникам отличные возможности познакомиться с известными режиссёрами, актёрами, сценаристами, помогает им реализовать свой талант в кинематографе, тележурналистике. Уверен, что нынешний форум надолго запомнится искренними эмоциями и доброй, неформальной атмосферой, даст старт новым интересным идеям, проектам. Желаю вам плодотворной работы, вдохновения и удачи», - отметил глава государства в приветственном письме.

В ходе смены специалисты в сфере журналистики и кинематографа проводят для орлят мастер-классы по написанию сценариев, операторскому искусству, монтажу, созданию и ведению телепрограмм. При этом форум «Бумеранг» – это не только масштабное образовательное событие, где дети учатся теории и практике аудиовизуального творчества, но и площадка диалога начинающих кинематографистов и тележурналистов с профессионалами индустрий. Участники обсуждают актуальные проблемы медиасферы и предлагают оригинальные пути их решения.

«Фестиваль-форум «Бумеранг» проходит в нашем Центре уже в 15 раз – творческая состоятельность проекта проверена временем, а вклад в развитие детского экранного искусства весом и ценен для ребят всей страны. Одним из главных достоинств форума является его многопрофильность. Каждый участник выбирает то направление роста и развития, который ему по душе: кинематограф, тележурналистика, анимация, сценарное и операторское искусство и многое другое. Орлятам предоставлены большие возможности, и я уверен, что такие талантливые, целеустремлённые и инициативные дети, которые собрались на смене форума «Бумеранг», ими воспользуются», – отметил директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Раскрывают секреты кино и телевидения для ребят профессионалы высокого класса. Среди наставников фестиваля-форума – писатель и сценарист Ксения Драгунская, сценарист и режиссёр Татьяна Мирошник, блогер и ведущая рубрики «Про еду» на Первом канале Юлия Джулпа и другие специалисты в области медиаконтента. Для встречи с орлятами приедут семикратный лауреат премии ТЭФИ, журналист и телеведущий Игорь Прокопенко, телеведущая, диктор, заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Судец, генеральный продюсер компании «Первый канал. Всемирная сеть», ведущий телепередачи «Пусть говорят» Дмитрий Борисов, режиссёр, актёр театра и кино Алексей Ясулович.

«Мы даже не предполагали, что «Бумеранг» 15 лет будет взлетать над «Орлёнком» и возвращаться на следующий год. И что ежегодно этот фестиваль-форум будет собирать взрослых, которые очень любят общаться с детьми и передавать им свой опыт и знания, и таких талантливых, продвинутых ребят – настоящих творцов будущего экранного искусства! А принимать их будет лучший детский центр России и всего мира! Это огромное счастье, когда мечта настолько превосходит ожидания», – прокомментировал президент форума «Бумеранг», директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Участвуя в фестивале-форуме, ребята не только перенимают опыт мастеров, но и сами создают произведения кинематографического и телевизионного искусства. В течение смены орлята подготовят новаторские ТВ-программы, видеосюжеты и снимут собственные киноработы. Одной из самых масштабных станет съёмка фильма «Повелитель мух».

Помимо мастер-классов и творческих студий, для участников смены организованы показы фильмов мэтров кинематографического искусства, а также юных авторов, приобщающих подрастающее поколение к сохранению исторической памяти, выставка детских региональных медиастудий, кинообразовательная программа Российского государственного архива кинофотодокументов. 19 сентября в рамках фестиваля-форума откроется выставка «Орлёнок 6.0 – точка отсчёта», на которой будут представлены ретро-фотографии Всероссийского детского центра.

«Всероссийский открытый фестиваль-форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» продлится до 27 сентября. Организаторами программы выступают ООО Киностудия «Юность», ООДО «Лига юных журналистов», МОО ДМО «Бумеранг», Творческое объединение ЮНПРЕСС и ВДЦ «Орлёнок».