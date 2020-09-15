Редакция Businessmens.ru рассказала, какие франшизы стоит покупать в Краснодарском крае после пандемии

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И хотя ограничительные меры уже остались позади, люди не спешат вкладывать в собственный бизнес с нуля. При этом отмечается рост спроса на франшизы.

Основатель портала Businessmens.ru Юрий Богомолов отмечает, что для кризисного времени такая ситуация обычная. Те, кто хотел открыть своё дело начинают обращать повышенный интерес к франшизам, потому что старт с нуля несёт с собой больше рисков, чем старт по уже готовой схеме. Ведь что такое франшиза – возможность воспользоваться опытом, наработками, инструкциями, и главное – помощью компании, которая уже доказала эффективность собственным примером.

С другой стороны, сейчас на рынке очень много франчайзинговых предложений. К тому же пандемия внесла свои коррективы. Возникает вопрос – какую франшизу для начала бизнеса выбрать?

На первом месте по популярности, как и до пандемии – франшизы кафе, баров, ресторанов и стрит-фуда. Но сейчас, если вы выбираете франшизу общепита важно понимать, насколько модель соответствует новым трендам. А главный тренд в еде – онлайн-продажи и доставка. Так, только за последние полгода аудитория, которая предпочитает дистанционные заказы походам в заведение выросла на 40%. А значит без доставки кафе и рестораны не смогут полноценно конкурировать на рынке.

Также при выборе франшизы нужно учитывать местоположение будущего бизнеса. Так, для крупных городов, как например Краснодар, где проживает почти миллион человек, подойдут любые франшизы. Но для небольших населённых пунктов, как например Армавир, Ейск или Кропоткин, стоит выбирать недорогие франшизы, которые не потребуют капитальных вложений на старте и смогут быстро окупиться. К таким относятся инстаграм-магазины, франшизы аутсорсинга персонала, курьерских служб и многие другие.

Тем же, кто ещё не определился с направлением, стоит оценить общую популярность франшиз. Для этого отлично подойдёт рейтинг франшиз, который составляется специалистами на основе данных о их популярности среди покупателей и количестве инвестиций, требуемых для старта бизнеса.