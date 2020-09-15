На Кубани с начала года капитально отремонтировали 484 многоквартирных дома

В Краснодарском крае устаревшие дома приводят в порядок: строители ремонтируют крыши, инженерные коммуникации, обновляют фасады домов, меняют лифты. С начала года на Кубани обновили 484 многоэтажки.

- Капремонт сделали в Горячем Ключе, Каневском, Отрадненском, Староминском, Тбилисском, Успенском и Щербиновском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В настоящее время дома ремонтируются в Новороссийске и Курганинском районе. Там работы уже находятся на завершающем этапе. В остальных районах обновление в самом разгаре.

Всего в этом году планируют отремонтировать 933 многоквартирных дома. На это выделено около 3,7 миллиардов рублей.

В настоящее время решается, какие дома будут ремонтироваться в следующем году. Некоторые жильцы перенесли сроки в связи с тем, что собственники не смогли организовать собрание либо проигнорировали предложения.