В Краснодаре капитально отремонтировали 155 многоэтажек

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В краевом центре капитально ремонтируют многоквартирные дома: обновляют кровлю, инженерные коммуникации, меняют лифты, приводят в порядок фасады. Всего с начала года обновлено 242 дома.

- В 155 многоквартирных домах работы полностью завершены. В 37 домах заменили кровлю, в восьми — обновили фасады, в 104 многоэтажках отремонтировали 382 лифта, в шести домах заменили инженерные коммуникации. Сейчас обновляют еще 59 многоквартирных дома, из них в 24 – сразу по нескольким видам работ. А до конца года к ремонту приступят еще в 28 многоэтажках, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В план капитального ремонта на 2021 год планируется включить 246 многоквартирных домов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани с начала года капитально отремонтировали 484 многоквартирных дома. Всего в этом году планируют отремонтировать 933 многоэтажки. На это выделено около 3,7 миллиардов рублей.