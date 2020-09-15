«Установили тариф за нарушения»: В Краснодаре два инспектора ДПС устраивали поборы на дороге

Расследование уголовное дела продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В краевой столице задержали двух инспекторов ДПС. Стражей порядка поймали на взятках. Деньги им передавали водители через посредника.

- По версии следствия, летом прошлого года сотрудники полиции на пересечении улиц Аэродромная и Северная получили деньги от водителя иномарки за выезд на встречную полосу. Также за встречку взяли деньги с водителя большегруза на пересечении улиц Калинина и Братьев Игнатьевых, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных службах города.

Инспекторы даже установили тариф за нарушения – за встречную полосу полагалось 6,5 тысяч рублей.

Стоит отметить, что оба полицейских уволены из органов по статье за совершение проступка, порочащего честь и достоинства сотрудников ОВД. В настоящее время один из них находится в СИЗО, другой – под домашним арестом. В отношении обоих ведется следствие, выяснятся все обстоятельства случившегося.