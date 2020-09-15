В Сочи на «Формулу-1» начали прибывать гоночные машины из Европы

Фото пресс-службы Сочинской таможни

В городе-курорте с 24 по 27 сентября пройдет Гран-при России «Формулы-1». Грузы начали прибывать автомобильным транспортом из Европы. На сегодняшний день таможня оформила более 250 тонн грузов, прибывших на 32 грузовых транспортных средствах.

- В Сочи зарегистрировано 43 заявления о помещении товаров под специальную таможенную процедуру, это сборно-разборные павильоны команд участниц, холодильное, электрооборудование, запчасти для болидов и другое. Также таможню прошли инструменты и материалы для обслуживания и ремонта гоночных автомобилей, поданы шесть деклараций на бензин для спортивных автомобилей и моторное масло. На этой неделе ожидается прибытие еще порядка 30 грузовых транспортных средств с грузом для «Формулы-1», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинской таможни.

К слову, вечером 16 сентября грузы спортивных команд гонок начнут прибывать в Сочи авиарейсами из Великобритании, Италии. Восемь грузовых воздушных судов доставят болиды, телекоммуникационное, офисное и гаражное оборудование, запасные части, оборудование для трансляции гонок, рекламное оборудование команд.