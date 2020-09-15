В центре Краснодара обустроят новый «островок безопасности»

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В краевой столице приняли решение сделать еще один «островок безопасности» из-за большой аварийности на одном из участков городских дорог. Он появится на перекрестке улиц Оранжерейной и Индустриальной, чтобы предотвратить сквозное пересечение транспортом.

- «Остров» обустроят на участке по улице Оранжерейной от Кубанской Набережной. Его начнут устанавливать в ночь с 15 на 16 сентября. Здесь же появятся соответствующие дорожные знаки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства, что пересечение улиц Оранжерейной и Индустриальной является аварийно-опасным, здесь камеры видеонаблюдения ЕДДС часто фиксируют дорожно-транспортные происшествия.

В связи с новыми правилами водителей просят быть внимательными на дороге.