37-летний житель Кубани вступился за отца и зарезал односельчанина

Фото СК РФ

Вечером 10 сентября 2020 года 55-летний мужчина подъехал к дому своего односельчанина на улице Комсомольской в станице Новопластуновской Павловского района.

Там между знакомыми произошла серьезная ссора на бытовой почве. На шум из дома выбежал сын хозяина дома, который решил вступиться за отца самым радикальным образом.

Мужчина нанес гостю не менее трех ударов ножом в грудь и шею. Жертва нападения скончалась от ран на месте. На место соседи вызвали полицию.

- Павловским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении 37-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 55-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Подозреваемый находится под стражей.