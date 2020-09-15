Жители ЮФО сократили покупки за рубежом на треть

Летом 2020 года клиенты Банка ВТБ (ПАО) из Южного федерального округа совершили за рубежом свыше 126 тыс. транзакций, на 34% снизив число трат по сравнению с прошлым сезоном. Абсолютное большинство из них пришлось на топ-10 наиболее посещаемых стран, где количество покупок превысило 98 тыс. и сократилось на 23%. Самыми популярными направлениями у южан в этом году стали Турция, Испания и Италия.

Всего летом 2020 года владельцы карт ВТБ из ЮФО потратили за границей свыше 230 млн руб., что на 72% ниже, чем в июне-августе 2019 года. Наибольшая доля всех совершенных покупок в этом сезоне пришлась на первую десятку стран - 161 млн рублей (снижение в 1,7 раза).

Топ-10 стран по тратам клиентов ВТБ, зарегистрированных на юге России, этим летом существенно отличаются от прошлого года. При этом первая тройка стран в рейтинге практически осталась без изменений - возглавили его Турция, Испания и Италия (в 2019 году они также входили в тройку лидеров, но в обратном порядке). На четвертое место поднялись США, на пятом оказалась Германия. Также в рейтинг этим летом вошли Франция, Великобритания, Кипр, Беларусь и Южная Корея. В десятку не попали такие традиционно популярные направления как Греция и Чехия.

Топ-10 стран по объему транзакций (среди клиентов ВТБ в ЮФО), лето 2020.

Турция, которая первой открыла для россиян свои границы, продемонстрировала самый большой скачок трат в августе: по сравнению с июнем объем транзакций клиентов ВТБ с юга России вырос в 7 раз. Увеличился объем расходных операций в августе и в популярных европейских странах: в 2,5 раза – в Германии, в 2,2 раза – в Испании. На 10% выросли траты в Беларуси. Всего же оборот по картам банка в топ-10 стран в августе по сравнению с июнем вырос более чем в полтора раза (+58%).

В рейтинге самых посещаемых стран 2020 года клиентами ЮФО наименее значительно снизились затраты в супермаркетах и АЗС – на 60% в обеих категориях (учитываются данные топ-10 стран по каждой категории). В два раза из-за карантина упали расходы на экскурсионные бюро. На 87% меньше средств клиенты ВТБ потратили на аренду автомобилей, также на 83% «просел» сегмент развлечений – кино, театров и концертных залов, которые из-за пандемии были закрыты. Меньше южане экономили на отдыхе в ресторанах (объем транзакций уменьшился на 81% к прошлому году) и на новой одежде (снижение на 77%).

«Количество транзакций за рубежом в этом году значительно уменьшилось из-за ограничений, но с каждым месяцем разрыв с прошлогодними показателями сокращался. В целом сегмент международных путешествий летом прогнозируемо показал серьезный спад, и значительная часть наших соотечественников отдохнула на территории России. Бесспорно, нынешнее лето продемонстрировало высокий потенциал внутреннего туризма, и мы надеемся, что сограждане продолжат активные путешествия по стране», - комментирует Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

Напомним, во второй половине лета траты жителей России на путешествия по стране выросли в 1,5 раза (до 9,5 млрд рублей) и достигли уровня прошлого года. По подсчетам эквайрингового бизнеса ВТБ, в августе расходы россиян на популярных внутренних направлениях показали прирост в 2% к августу 2019 года. Самый динамичный рост туристической активности зафиксирован в Краснодарском крае: расходы россиян на путешествия, рестораны и развлечения здесь выросли этим летом на 46%. Однако по объему туристических расходов по-прежнему лидирует столица.