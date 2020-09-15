Вениамин Кондратьев открыл специализированный спорткомплекс в Брюховецкой

Фото администрации КК

Первый в регионе специализированный спорткомплекс для занятий различными видами единоборств открыт в Брюховецкой.

Спорткомплекс площадью более полутора тысяч квадратных метров обошелся краевому и местному бюджетами в 66 млн рублей.

Здесь находится тренировочный зал с трибунами на 150 человек По последнему слову техники оборудованы и остальные помещения. Теперь. жители Брюховецкого района смогут заниматься здесь дзюдо, вольной борьбой и самбо.

– Это правильный подход, такие спортивные кластеры должны появляться и в других сельских территориях. Несмотря на пандемию коронавируса, на ее последствия для экономики, темпы строительства социальных и спортивных объектов мы не снизили, – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время посещения нового комплекса.

За пять последних лет в регионе создано около 700 спортивных объектов, большая часть из которых находится в шаговой доступности к жилым микрорайонам в муниципалитетах края.