Из-за пандемии COVID 19 в 2020 году в бюджете Сочи образовался дефицит в 1 миллиард рублей

Фото мэрии Сочи

Состояние городского бюджета обсудили на совещании в мэрии Сочи. Как отмечается, город серьезно пострадал от карантина - сейчас дефицит городского бюджета составляет около 1 миллиарда рублей.

Однако, уже в августе и сентябре 2020 года в Сочи начался рост поступлений в доходную часть бюджета.

На 2021 год в бюджет запланировано поступление налоговых и неналоговых платежей на сумму 7,8 миллиардов рублей. Такая же динамика ожидается и в последующие два года.

– Проекты бюджетов 2022 и 2023 года запланированы по нескольким сценариям. Один из них – базовый с плановым доходом 7,5 миллиарда рублей, второй – оптимистичный с показателем 7,8 миллиарда рублей. Хочу отметить, что базовый сценарий рассматривается в качестве приоритетного, – рассказал на совещании заместитель мэра Сергей Белоусов.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил тщательно контролировать ситуацию с поступлениями налогов, а также с выплатой зарплат на курорте.

– Необходимо на постоянной основе контролировать, что происходит с заработными платами на предприятиях всех форм собственности.Ообращаю внимание всех отраслевых департаментов – принимайте максимальное участие во всех программах краевого и федерального уровня для формирования городского бюджета, – заявил глава города.